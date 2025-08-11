Скидки
«Рома» интересуется Санчо, Гасперини хочет видеть его в составе — Football Italia

«Рома» проявляет интерес к крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб связывался с «МЮ», чтобы обсудить возможный трансфер игрока. Римляне находятся в активном контакте с представителями футболиста и уже получили подробную информацию о ситуации. Отмечается, что Санчо нравится главному тренеру Джан Пьеро Гасперини, возможно, даже больше, чем любой другой вариант атаки в текущем списке претендентов «Ромы», но пока неизвестно, какое решение примет сам игрок.

В минувшем сезоне Санчо выступал в составе «Челси» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

«Интер» может подписать Санчо или Нкунку вместо Лукмана — GdS
