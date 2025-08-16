«Интер» — «Олимпиакос»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Интер — Олимпиакос: во сколько начало товарищеского матча 2025, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоится товарищеский матч между миланским «Интером» (Италия) и пирейским «Олимпиакосом» (Греция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Димарко – 16'     2:0 Тюрам – 53'    

По итогам минувшего сезона «нерадзурри» набрали 81 очко в 38 турах и заняли второе место в чемпионате Италии. Также итальянский гранд дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «ПСЖ» со счётом 0:5. В сезоне-2024/2025 «Олимпиакос» стал чемпионом Греции. Красно-белые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили «Будё-Глимт» со счётом 2:4 по сумме двух встреч.

