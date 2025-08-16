«Интер» — «Олимпиакос»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 августа, состоится товарищеский матч между миланским «Интером» (Италия) и пирейским «Олимпиакосом» (Греция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

По итогам минувшего сезона «нерадзурри» набрали 81 очко в 38 турах и заняли второе место в чемпионате Италии. Также итальянский гранд дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «ПСЖ» со счётом 0:5. В сезоне-2024/2025 «Олимпиакос» стал чемпионом Греции. Красно-белые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили «Будё-Глимт» со счётом 2:4 по сумме двух встреч.

