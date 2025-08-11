Стало известно, где сборная России проведёт товарищеские матчи с Чили и Перу в ноябре

Мужская сборная России по футболу проведёт две товарищеские встречи с командами из Южной Америки в период с 12 по 15 ноября. Как сообщает официальный сайт РФС, первый матч с командой Перу пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, вторая встреча с командой Чили будет сыграна в Сочи на стадионе «Фишт».

Расписание:

12 ноября, Санкт-Петербург. Россия – Перу;

15 ноября, Сочи. Россия – Чили.

Очный матч между соперниками сборной России также пройдёт в Сочи. О точном времени начала встреч и старте билетной программы будет объявлено дополнительно.

Сборная Перу – финалист Кубка Америки 2019 года. Команда участвовала в чемпионате мира в России в 2018 году. Два последних матча в отборочном турнире ЧМ-2026 с Колумбией и Эквадором в июне перуанцы сыграли вничью. Сборная занимает 42-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Национальная команда Чили – двукратный победитель Кубка Америки. В розыгрышах 2015 и 2016 годов чилийцы в финалах дважды одолели Аргентину. Сборная занимает 57-ю строчку в рейтинге ФИФА.