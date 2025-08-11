Скидки
Дмитрий Сычёв назвал основную проблему российского футбола

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв дал комментарий на тему главной проблемы российского футбола.

«Главная проблема российского футбола? Естественно, всё начинается с детско-юношеского уровня. Нужны системы, методики, качественные тренеры. У нас регионы отстают от больших городов в этом вопросе. Это очень глобальная проблема.

Раньше система давала футболистов, нас звали за границу, мы что-то выигрывали. Сейчас же мы забираем двух-трёх лучших [футболистов] с выпускных годов, а дальше — качественный провал. Это происходит, потому что нет инфраструктуры. Детям нужно играть, тренироваться круглый год 24 часа в сутки. У нас мало манежей, полей. Выходит, что дети мало тренируются и не повышают своё мастерство», — приводит слова Сычёва Sport24.

