«Анже» — «Париж»: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Анже» и «Париж». Игра пройдёт на стадионе «Раймон Копа» в Анже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

По итогам минувшего сезона Лиги 1 «Анже» набрал 36 очков в 34 турах и занял 14-е место. В сезоне-2024/2025 «Париж» выступал в Лиге 2. Столичная команда заработала 69 очков после 34 туров и расположилась на второй строчке, напрямую выйдя в Лигу 1.

Какие карточки есть в футболе: