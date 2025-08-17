«Анже» — «Париж»: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Анже — Париж: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Анже» и «Париж». Игра пройдёт на стадионе «Раймон Копа» в Анже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию матча Лиги 1 «Анже» — «Париж» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Анже
Анже
Не начался
Париж
Париж
По итогам минувшего сезона Лиги 1 «Анже» набрал 36 очков в 34 турах и занял 14-е место. В сезоне-2024/2025 «Париж» выступал в Лиге 2. Столичная команда заработала 69 очков после 34 туров и расположилась на второй строчке, напрямую выйдя в Лигу 1.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Какие карточки есть в футболе:

