Роман Шаронов: игра ЦСКА через центр поля оживляет Кисляка и Облякова

Роман Шаронов: игра ЦСКА через центр поля оживляет Кисляка и Облякова
Комментарии

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался о тактических особенностях игры ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Игроки «Рубина» в пропущенных голах допустили грубые тактические ошибки, которыми воспользовались игроки армейцев. ЦСКА — единственная команда сейчас, которая играет через центральных полузащитников. Может, есть какие-то отличия по взаимодействиям по сравнению с ЦСКА под руководством Николича, но само построение игры команды не отличается — она играет через центр. Такая игра оживляет Кисляка и Облякова, которые разгоняют атаки через проникающие передачи и фланги, где выделил бы Глебова. Армейцы выделяются на этом фоне, и у них есть игроки с хорошим потенциалом», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент армейцы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

