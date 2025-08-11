Скидки
RFEF одобрила проведение матча Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона» в США — Mundo Deportivo

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) дала разрешение провести матч предстоящего сезона Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, подавляющее большинство присутствующих на заседании поддержало это решение. Теперь осталось только получить одобрение от УЕФА, если это будет сделано, то игра двух испанских команд состоится в Майами на стадионе «Хард Рок» 20 декабря 2025 года.

Отмечается, что в случае положительного ответа от УЕФА за 21 день до встречи будет необходимо отправить запрос в Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Федерацию футбола США.

