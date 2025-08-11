Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рапопорт: уволить Семака будет глупостью. Или «Зениту» пригласить кого-то типа Станковича?

Рапопорт: уволить Семака будет глупостью. Или «Зениту» пригласить кого-то типа Станковича?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался против увольнения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. В 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги серебряные призёры прошлого сезона встретятся со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Люди, которые обсуждают отставку Семака, просто не понимают, что говорят. Он должен продолжать работать, руководство клуба тоже не будет делать никаких шагов, потому что понимает: нам нужно пригласить кого-то типа Станковича? Семак справится. Правда, судя по его внешнему виду, устал психологически, но он всегда был характерным футболистом, такой же и тренер. Просто так снять Семака — невероятная глупость», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После четырёх туров «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с пятью очками. Московский «Спартак» под управлением сербского специалиста Деяна Станковича располагается на 11-й строчке. У команды четыре набранных очка.

Материалы по теме
«Зенит» выдал худший старт сезона с 2008 года, а «Спартак» — с 2011-го
Истории
«Зенит» выдал худший старт сезона с 2008 года, а «Спартак» — с 2011-го
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android