Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался против увольнения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. В 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги серебряные призёры прошлого сезона встретятся со «Спартаком».

«Люди, которые обсуждают отставку Семака, просто не понимают, что говорят. Он должен продолжать работать, руководство клуба тоже не будет делать никаких шагов, потому что понимает: нам нужно пригласить кого-то типа Станковича? Семак справится. Правда, судя по его внешнему виду, устал психологически, но он всегда был характерным футболистом, такой же и тренер. Просто так снять Семака — невероятная глупость», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После четырёх туров «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с пятью очками. Московский «Спартак» под управлением сербского специалиста Деяна Станковича располагается на 11-й строчке. У команды четыре набранных очка.