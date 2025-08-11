«Позитивно оцениваю результат». Игрок «Сочи» Волков — о ничьей с московским «Динамо»

Крайний защитник «Зенита» Сергей Волков, на правах аренды выступающий за «Сочи», высказался о ничьей в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«Позитивно оцениваю результат — мы набрали первое очко в чемпионате. Для меня лично это тоже важный момент: я вернулся на поле после длительной паузы. Адаптировался в новой команде быстро, ребята приняли тепло, со всеми общаемся. Стараемся выйти из тяжёлого положения. В Казани чуть не зацепили очки, сейчас удалось. Будем прибавлять в следующих играх», — приводит слова Волкова официальный сайт «Сочи».

После этой игры сочинцы располагаются на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.