«Позитивно оцениваю результат». Игрок «Сочи» Волков — о ничьей с московским «Динамо»

«Позитивно оцениваю результат». Игрок «Сочи» Волков — о ничьей с московским «Динамо»
Комментарии

Крайний защитник «Зенита» Сергей Волков, на правах аренды выступающий за «Сочи», высказался о ничьей в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Позитивно оцениваю результат — мы набрали первое очко в чемпионате. Для меня лично это тоже важный момент: я вернулся на поле после длительной паузы. Адаптировался в новой команде быстро, ребята приняли тепло, со всеми общаемся. Стараемся выйти из тяжёлого положения. В Казани чуть не зацепили очки, сейчас удалось. Будем прибавлять в следующих играх», — приводит слова Волкова официальный сайт «Сочи».

После этой игры сочинцы располагаются на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Для чего вообще существует «Сочи»? Клуб должен меняться — ради города и РПЛ
Для чего вообще существует «Сочи»? Клуб должен меняться — ради города и РПЛ
