«Позитивно оцениваю результат». Игрок «Сочи» Волков — о ничьей с московским «Динамо»
Поделиться
Крайний защитник «Зенита» Сергей Волков, на правах аренды выступающий за «Сочи», высказался о ничьей в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37' 1:1 Мухин – 84'
«Позитивно оцениваю результат — мы набрали первое очко в чемпионате. Для меня лично это тоже важный момент: я вернулся на поле после длительной паузы. Адаптировался в новой команде быстро, ребята приняли тепло, со всеми общаемся. Стараемся выйти из тяжёлого положения. В Казани чуть не зацепили очки, сейчас удалось. Будем прибавлять в следующих играх», — приводит слова Волкова официальный сайт «Сочи».
После этой игры сочинцы располагаются на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Комментарии
- 11 августа 2025
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:12
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:45
-
19:32
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
19:14
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:51
-
18:40
-
18:33
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:54
-
17:53
-
17:40
-
17:36
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:18