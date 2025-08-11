Скидки
«Неприемлемый результат. Мы выходили побеждать». Игрок «Сочи» Дёгтев — о ничьей с «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Сочи» Александр Дёгтев отреагировал на ничью в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Ничья для нас — неприемлемый результат. Мы выходили выигрывать. В нашей ситуации ничья — это всего лишь первое очко. Мы много работаем, ищем причины. Надеюсь, что всё выправим. От себя прилагаю максимум, наша задача — тренироваться и прогрессировать. Надеемся, что результаты пойдут вверх. Хочется, чтобы на стадионе было больше болельщиков. Наша цель — закрепиться в РПЛ и занять место повыше.

Момент с голом Мухина? Повезло, что Сауль выиграл борьбу и мы забили. В первом тайме поняли, что разыгрывать мяч будет сложно, соперник активно шёл в прессинг. Сыграли надёжнее, сработала длинная передача», — приводит слова Дёгтева официальный сайт «Сочи».

