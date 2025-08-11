Три футболиста «Челси» обсуждались с «РБ Лейпциг» в переговорах по Хави Симонсу — Якобс

Лондонский «Челси» продолжает предпринимать попытки подписания полузащитника Хави Симонса из «РБ Лейпциг». Как сообщает инсайдер Бен Якобс, в ходе переговоров по нидерландскому игроку стороны обсуждали возможные переходы в немецкий клуб трёх игроков «синих».

По данным источника, в переговорах упоминались форвард Кристофер Нкунку, вингер Тайрик Джордж и полузащитник Карни Чуквуэмека. Отмечается, что, если трансфер кого-то из перечисленных игроков в «РБ Лейпциг» состоится, это будет отдельная сделка, но она окажет положительное влияние на возможный переход Симонса в «Челси».

По информации журналиста, «Челси» собирается расстаться с нападающими Кристофером Нкунку и Николасом Джексоном, чтобы заполучить Хави Симонса и вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.