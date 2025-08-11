Скидки
Голкипер «Краснодара» Агкацев — второй в XXI веке лучший вратарь по «сухим» матчам в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сыграл «на ноль» в 49% матчей в Мир Российской Премьер-Лиге – это второй результат в РПЛ в XXI веке, сообщает Opta Sports. 23-летний голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности 21 раз в 43 играх в чемпионате России.

На первом месте по данному показателю находится Сергей Овчинников (50%). Третью строчку делят голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и Станислав Крицюк (у обоих 43%). Четвёртый — Юрий Лодыгин (41%). Отмечается, что экс-вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, ныне выступающий за «ПСЖ», сыграл «на ноль» в 31% встреч в РПЛ (46 из 147).

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах и опередив «Зенит» на одно очко. Агкацев принял участие во всех 30 матчах турнира, пропустил 23 мяча и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Вратарь «Краснодара» Агкацев: в команде должны быть игроки с опытом побед
