Доннарумма исключён из заявки «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА — Фабрицио Романо

Французский «Пари Сен-Жермен» исключил голкипера Джанлуиджи Доннарумму из состава команды на матч за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. Парижане разыграют трофей с английским «Тоттенхэмом» в среду, 13 августа.

Напомним, контракт Доннаруммы с «ПСЖ» истекает летом 2026 года. По данным источника, между игроком и клубом нет договорённости о продолжении сотрудничества. Сообщается, что Доннарумма точно покинет клуб текущим летом либо через год в статусе свободного агента.

Окружение Доннаруммы, по информации Романо, считает данные действия со стороны клуба несправедливыми. Напомним, 9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере голкипера Люка Шевалье из «Лилля».