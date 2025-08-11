Экс-президент «Зенита» Туфрин: во время игры с «Ахматом» вспомнил все нецензурные слова

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин оценил матч команды с «Ахматом» в 4-м туре Мир РПЛ (0:1).

«После матча «Ахмат» — «Зенит» практически не мог уснуть, я был настолько расстроен! Ещё во время просмотра игры я вспомнил все нецензурные слова, которые есть в русском языке. Игра «Зенита» во встрече с «Ахматом» была мраком, её было смотреть очень тяжело: не оказалось командных действий, и всё было очень медленно. Ещё по предыдущим матчам было видно, что Жерсон не готов, и Энрике — то же самое. Их замены были очевидны.

Самое неприятное, что футболисты «Зенита» не переживали и даже не попытались исправить ситуацию. 72% владения мячом и всего два удара в створ. Как это возможно? Как можно выиграть матч без ударов по воротам? Покажите, как вы умеете играть в футбол, потому что скорости совершенно нет — так уже никто не играет. Даже команды с низа турнирной таблицы играют в другой футбол», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.