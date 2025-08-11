Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Зенита» Туфрин: во время игры с «Ахматом» вспомнил все нецензурные слова

Экс-президент «Зенита» Туфрин: во время игры с «Ахматом» вспомнил все нецензурные слова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин оценил матч команды с «Ахматом» в 4-м туре Мир РПЛ (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«После матча «Ахмат» — «Зенит» практически не мог уснуть, я был настолько расстроен! Ещё во время просмотра игры я вспомнил все нецензурные слова, которые есть в русском языке. Игра «Зенита» во встрече с «Ахматом» была мраком, её было смотреть очень тяжело: не оказалось командных действий, и всё было очень медленно. Ещё по предыдущим матчам было видно, что Жерсон не готов, и Энрике — то же самое. Их замены были очевидны.

Самое неприятное, что футболисты «Зенита» не переживали и даже не попытались исправить ситуацию. 72% владения мячом и всего два удара в створ. Как это возможно? Как можно выиграть матч без ударов по воротам? Покажите, как вы умеете играть в футбол, потому что скорости совершенно нет — так уже никто не играет. Даже команды с низа турнирной таблицы играют в другой футбол», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Зенит» выдал худший старт сезона с 2008 года, а «Спартак» — с 2011-го
Истории
«Зенит» выдал худший старт сезона с 2008 года, а «Спартак» — с 2011-го
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android