Балотелли: мечтаю сыграть за «Реал», сейчас ищу клуб, в котором мне будут доверять

Итальянский нападающий Марио Балотелли заявил, что мечтает сыграть за мадридский «Реал». 34-летний форвард стал свободным агентом после ухода из «Дженоа».
— Раньше думал, что всё вокруг чёрное или белое. Теперь учусь видеть оттенки серого. Это непросто, но я привыкаю.
— Есть ли у вас мечта?
— Сыграть за «Реал». Я ищу клуб, в котором мне будут доверять. Хочу поиграть ещё два‑три года. Потом перейду к своему брату Эноку.
— Где он сейчас?
— Сейчас он играет среди любителей. Посмотрим. В любом случае я обещал ему, что завершу свою карьеру, играя вместе с ним.
— Чего не хватает в вашей карьере?
— Единственное, о чём я сожалею, это сборная: я мог бы играть больше. Некоторые не хотели видеть меня в сборной… Но это уже в прошлом, — приводит слова Балотелли La Gazzetta dello Sport.
Футболист присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями. За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей и забил 14 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.