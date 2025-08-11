Балотелли: мечтаю сыграть за «Реал», сейчас ищу клуб, в котором мне будут доверять

Итальянский нападающий Марио Балотелли заявил, что мечтает сыграть за мадридский «Реал». 34-летний форвард стал свободным агентом после ухода из «Дженоа».

— Раньше думал, что всё вокруг чёрное или белое. Теперь учусь видеть оттенки серого. Это непросто, но я привыкаю.

— Есть ли у вас мечта?

— Сыграть за «Реал». Я ищу клуб, в котором мне будут доверять. Хочу поиграть ещё два‑три года. Потом перейду к своему брату Эноку.

— Где он сейчас?

— Сейчас он играет среди любителей. Посмотрим. В любом случае я обещал ему, что завершу свою карьеру, играя вместе с ним.

— Чего не хватает в вашей карьере?

— Единственное, о чём я сожалею, это сборная: я мог бы играть больше. Некоторые не хотели видеть меня в сборной… Но это уже в прошлом, — приводит слова Балотелли La Gazzetta dello Sport.

Футболист присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями. За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей и забил 14 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.