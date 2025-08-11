Скидки
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» установили контакты с Доннаруммой, его привлекает АПЛ — AS

Два клуба английской Премьер-лиги заинтересованы в трансфере голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы. Как сообщает издание AS, в последние часы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» установили контакты с окружением итальянца, чтобы оценить вероятность потенциального трансфера.

Напомним, Доннарумма был исключён из заявки «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом», который состоится 13 августа. По данным источника, голкипер заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ и готов покинуть французский клуб.

9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере голкипера Люка Шевалье из «Лилля». Отмечается, что Доннарумма должен покинуть клуб до 31 августа, иначе он останется без игровой практики на сезон-2025/2026, о чём его уже предупредил главный тренер парижан Луис Энрике.

«ПСЖ» загнал Доннарумму в угол. У вратаря три варианта решения по своему будущему
«ПСЖ» загнал Доннарумму в угол. У вратаря три варианта решения по своему будущему
