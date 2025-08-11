Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: в первом тайме Станкович своей тактикой заставил «Локомотив» по-другому играть

Гришин: в первом тайме Станкович своей тактикой заставил «Локомотив» по-другому играть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил результат матча 4-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (4:2) с точки зрения тактики.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Только руководство и тренер знают, нужно ли прощаться. Нужно говорить откровенно: в трёх матчах «Спартак» играл в меньшинстве. А первый тайм с «Локомотивом» показал, что Станкович выбрал правильную тактику. Железнодорожники не были сильнее, но ошибка Максименко испортила игру «Спартаку» — «Локо» начал играть на контратаках, где чувствует себя, как рыба в воде. В первом тайме Станкович своей тактикой заставил «Локомотив» по-другому играть. Из-за тактики красно-белых Руденко и Бакаев глубоко опускались назад, поэтому атаки железнодорожников не получались», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Титов: матч с «Зенитом» — определяющий для «Спартака» и тренерского штаба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android