Гришин: в первом тайме Станкович своей тактикой заставил «Локомотив» по-другому играть

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил результат матча 4-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (4:2) с точки зрения тактики.
«Только руководство и тренер знают, нужно ли прощаться. Нужно говорить откровенно: в трёх матчах «Спартак» играл в меньшинстве. А первый тайм с «Локомотивом» показал, что Станкович выбрал правильную тактику. Железнодорожники не были сильнее, но ошибка Максименко испортила игру «Спартаку» — «Локо» начал играть на контратаках, где чувствует себя, как рыба в воде. В первом тайме Станкович своей тактикой заставил «Локомотив» по-другому играть. Из-за тактики красно-белых Руденко и Бакаев глубоко опускались назад, поэтому атаки железнодорожников не получались», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
