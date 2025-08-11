Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Иванова в матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (4:2). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Два момента. Первый — восьмая минута, когда Иванов ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Он имел все возможности, чтобы улучшить позицию и увидеть, что был классический наступ на голеностоп со стороны Жедсона Фернандеша. Вместо этого Иванов смотрел с 16 метров и назначил пенальти. Так не пойдёт.

На 74-й минуте Иванов уже начал входить в штрафную, но почему-то не разобрался, что первым в мяч сыграл Дмитриев. Даже по движению мяча это можно было понять, потому что тот ушёл направо. Если бы сыграл Бакаев — ушёл бы налево. Со своей позиции Иванов снова неправильно оценил эпизод и продолжил игру. Однако хорошо отработал Левников на VAR, который оба момента исправил.

Есть вопрос к резервному арбитру Карпову, который во время матча был статистом. Тех же тренеров «Спартака» надо было наказывать за провокацию. А Станковича за стычку с тренерами «Локомотива» надо было вообще удалять. Не знаю, с чем связана такая пассивность резервного арбитра. Рекомендации в отношении тренерских штабов судьям даны чёткие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.