Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Иванова в матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (4:2). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Два момента. Первый — восьмая минута, когда Иванов ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Он имел все возможности, чтобы улучшить позицию и увидеть, что был классический наступ на голеностоп со стороны Жедсона Фернандеша. Вместо этого Иванов смотрел с 16 метров и назначил пенальти. Так не пойдёт.

На 74-й минуте Иванов уже начал входить в штрафную, но почему-то не разобрался, что первым в мяч сыграл Дмитриев. Даже по движению мяча это можно было понять, потому что тот ушёл направо. Если бы сыграл Бакаев — ушёл бы налево. Со своей позиции Иванов снова неправильно оценил эпизод и продолжил игру. Однако хорошо отработал Левников на VAR, который оба момента исправил.

Есть вопрос к резервному арбитру Карпову, который во время матча был статистом. Тех же тренеров «Спартака» надо было наказывать за провокацию. А Станковича за стычку с тренерами «Локомотива» надо было вообще удалять. Не знаю, с чем связана такая пассивность резервного арбитра. Рекомендации в отношении тренерских штабов судьям даны чёткие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Почему арбитр не давал играть? Это не уровень РПЛ». Разбор судейства в 4-м туре
Эксклюзив
«Почему арбитр не давал играть? Это не уровень РПЛ». Разбор судейства в 4-м туре
