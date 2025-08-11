Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о целях команды на предстоящий сезон

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выразил уверенность, что в предстоящем сезоне парижан могут ждать более великие достижения.

«Цель на предстоящий сезон — стать лучше. Что касается титулов, то здесь будет труднее, потому что бороться придётся за большее. Но с точки зрения футбола, я думаю, мы прибавим как в атаке, так и в защите. У нас ещё есть время, чтобы понять, на чём стоит сконцентрироваться.

Что касается титулов, мы хотим быть готовыми к борьбе за каждый из них. Конечно, мы все верим, что сможем выиграть все возможные трофеи и повторить свой подвиг в этом году. Если получится, мы войдём в историю. Причём громко. Это мотивирует нас ещё больше», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, в минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл три трофея во Франции и стал победителем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0). Чемпионат Франции сезона-2025/2026 стартует 17 августа, парижане встретятся на выезде с «Нантом».