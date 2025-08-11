Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о целях команды на предстоящий сезон

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о целях команды на предстоящий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выразил уверенность, что в предстоящем сезоне парижан могут ждать более великие достижения.

«Цель на предстоящий сезон — стать лучше. Что касается титулов, то здесь будет труднее, потому что бороться придётся за большее. Но с точки зрения футбола, я думаю, мы прибавим как в атаке, так и в защите. У нас ещё есть время, чтобы понять, на чём стоит сконцентрироваться.

Что касается титулов, мы хотим быть готовыми к борьбе за каждый из них. Конечно, мы все верим, что сможем выиграть все возможные трофеи и повторить свой подвиг в этом году. Если получится, мы войдём в историю. Причём громко. Это мотивирует нас ещё больше», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, в минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл три трофея во Франции и стал победителем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0). Чемпионат Франции сезона-2025/2026 стартует 17 августа, парижане встретятся на выезде с «Нантом».

Материалы по теме
Доннарумма исключён из заявки «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА — Фабрицио Романо
Материалы по теме
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android