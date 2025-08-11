Синицын рассказал, в чём преимущество Сафонова перед новым вратарём «ПСЖ» Шевалье

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын рассказал, за счёт чего голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может выиграть конкуренцию у новичка команды Люка Шевалье.

«Возможно, Матвею дадут шанс стать первым номером «ПСЖ» даже после трансфера Шевалье. Насколько я понимаю, это лучший вратарь прошедшего чемпионата Франции, поэтому парень вполне конкурентоспособен. Но у Матвея есть преимущество перед ним в том, что он уже год в составе «ПСЖ», с которым выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Думаю, Сафонову по силам выиграть конкуренцию, и я верю, что при определённых условиях он начнёт сезон первым номером.

Мне кажется, давление на футболистов — это больше не про европейские чемпионаты, об этом у нас больше говорят. Там постоянно играют при полных трибунах. Мне кажется, в чемпионате Франции такого нет. Только после матча с «Баварией» некоторые были недовольны игрой Матвея, но сильной критики не было. Наоборот, когда пошли новости о возможной продаже Сафонова, я видел, что многие болельщики против этого», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.