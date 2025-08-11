Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын рассказал, в чём преимущество Сафонова перед новым вратарём «ПСЖ» Шевалье

Синицын рассказал, в чём преимущество Сафонова перед новым вратарём «ПСЖ» Шевалье
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын рассказал, за счёт чего голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может выиграть конкуренцию у новичка команды Люка Шевалье.

«Возможно, Матвею дадут шанс стать первым номером «ПСЖ» даже после трансфера Шевалье. Насколько я понимаю, это лучший вратарь прошедшего чемпионата Франции, поэтому парень вполне конкурентоспособен. Но у Матвея есть преимущество перед ним в том, что он уже год в составе «ПСЖ», с которым выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Думаю, Сафонову по силам выиграть конкуренцию, и я верю, что при определённых условиях он начнёт сезон первым номером.

Мне кажется, давление на футболистов — это больше не про европейские чемпионаты, об этом у нас больше говорят. Там постоянно играют при полных трибунах. Мне кажется, в чемпионате Франции такого нет. Только после матча с «Баварией» некоторые были недовольны игрой Матвея, но сильной критики не было. Наоборот, когда пошли новости о возможной продаже Сафонова, я видел, что многие болельщики против этого», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Официально
«ПСЖ» объявил о подписании пятилетнего контракта с вратарём Шевалье
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android