Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Рубин»

Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалёва в матче 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» (5:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Здесь моменты связаны только с голами в ворота «Рубина». Верно засчитали и на 20-й минуте, и на 44-й — ни там, ни там офсайда не было. Но это касается VAR и ассистентов, которые хорошо отработали», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После четырёх туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-синих восемь набранных очков. «Рубин» с семью очками располагается на шестой строчке.

