Петржела: «Зениту» следует изменить политику клуба, они бы сэкономили кучу денег

Петржела: «Зениту» следует изменить политику клуба, они бы сэкономили кучу денег
Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что команде следует изменить политику клуба и сделать акцент на молодых российских игроках.

«Я не знаю, нужно ли «Зениту» менять главного тренера. Это дело руководства клуба. «Зениту» следует изменить политику клуба, сделав ставку в основном на молодых российских игроков. Они бы сэкономили кучу денег, и результат был бы не хуже, чем сейчас, а скорее наоборот. Я думаю, это помогло бы и национальной команде», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После четырёх матчей «Зенит» находится на восьмой строчке, набрав пять очков. В следующем туре команда Сергея Семака в гостях встретится со «Спартаком», игра состоится 16 августа.

