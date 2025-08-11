Защитник «МЮ» Магуайр: абсолютно спокойно воспринимаю критику в свой адрес

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал, каким образом он справляется с критикой в свой адрес.

«В первую очередь для этого у меня есть надёжные близкие люди: крепкая семья и настоящие друзья – те самые, с кем подружился ещё в школе. Наша компания не распалась, и эта поддержка очень важна.

Однако не стоит забывать и о том, что я всегда говорю: ты можешь выложиться лишь настолько, насколько способен. На футбольном поле тебе всегда дают оценку, а когда выступаешь за этот клуб, каждое твоё движение рассматривают с усердием. Каждый пропущенный мяч – обязательно на чьей-то совести. Даже если это был сложный удар, всегда найдут виноватого.

Со временем к этому привыкаешь. Но для парня, который только что пришёл в команду… Сначала ты не боишься. А затем, после пары недочётов и сезонов, от тебя ждут результата. Вот тогда это и становится настоящим испытанием.

Я видел, как многие футболисты «Манчестер Юнайтед» за год-два здорово себя проявляли, а на третий их начинали критиковать, их форма ухудшалась. Подобное происходит постоянно. Я же абсолютно спокойно воспринимаю критику в свой адрес. На протяжении карьеры часто проходил через это. Мне тревожно за молодое поколение – неизвестно, как них может повлиять критика», — сказал Магуайр в интервью для YouTube-канала Рио Фердинанда.