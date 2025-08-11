Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «МЮ» Магуайр: абсолютно спокойно воспринимаю критику в свой адрес

Защитник «МЮ» Магуайр: абсолютно спокойно воспринимаю критику в свой адрес
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал, каким образом он справляется с критикой в свой адрес.

«В первую очередь для этого у меня есть надёжные близкие люди: крепкая семья и настоящие друзья – те самые, с кем подружился ещё в школе. Наша компания не распалась, и эта поддержка очень важна.

Однако не стоит забывать и о том, что я всегда говорю: ты можешь выложиться лишь настолько, насколько способен. На футбольном поле тебе всегда дают оценку, а когда выступаешь за этот клуб, каждое твоё движение рассматривают с усердием. Каждый пропущенный мяч – обязательно на чьей-то совести. Даже если это был сложный удар, всегда найдут виноватого.

Со временем к этому привыкаешь. Но для парня, который только что пришёл в команду… Сначала ты не боишься. А затем, после пары недочётов и сезонов, от тебя ждут результата. Вот тогда это и становится настоящим испытанием.

Я видел, как многие футболисты «Манчестер Юнайтед» за год-два здорово себя проявляли, а на третий их начинали критиковать, их форма ухудшалась. Подобное происходит постоянно. Я же абсолютно спокойно воспринимаю критику в свой адрес. На протяжении карьеры часто проходил через это. Мне тревожно за молодое поколение – неизвестно, как них может повлиять критика», — сказал Магуайр в интервью для YouTube-канала Рио Фердинанда.

Материалы по теме
«МЮ» отклонил предложения трёх клубов АПЛ и команд из Италии по переходу Магуайра — DM
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android