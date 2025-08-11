Товарищеские матчи сборной России с командами Перу и Чили будут учтены в рейтинге ФИФА

Товарищеские матчи сборной России с национальными командами Перу и Чили будут учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Матчи со сборными Перу и Чили будут учитываться в рейтинге ФИФА», — приводит слова представителя РФС «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 11 августа, в РФС сообщили, что подопечные Валерия Карпина сыграют с командами из Южной Америки в период учебно-тренировочных сборов, с 12 по 15 ноября. Встреча со сборной Перу пройдёт 12 ноября, с Чили — 15-го. Соперники России встретятся друг с другом в очном матче 18 ноября.