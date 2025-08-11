Арбитр Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти «Зениту» в матче с «Ахматом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Евгения Буланова в матче 4-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

«Хорошая работа Буланова. Был один момент на 24-й минуте, когда футболист «Ахмата» выпрыгнул, сыграл головой в мяч, а тот попал ему в руку. По всем рекомендациям это не 11-метровый — Буланов так и расценил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Победа над «Зенитом» стала для «Ахмата» первой в сезоне-2025/2026 и первой – после возвращения в клуб главного тренера Станислава Черчесова.