Судьба Станковича и Семака. Феномен Батракова. Камбэк Черчесова. ПЛН #107

«Чемпионат» представляет 107-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
4-й тур РПЛ подарил нам сразу несколько мощнейших сюжетов. «Спартак» проиграл дерби, а будущее Станковича стало ещё туманнее. Батраков снова поразил. Черчесов вернулся в Премьер-Лигу и задушил «Зенит». Что теперь будет с Семаком? А ещё бешеный ЦСКА, чемпионская победа «Краснодара» и многое другое — всё обсуждаем в новом выпуске.
Таймкоды:
00:00 — Всем привет! Сегодня классический состав
01:21 — ЦСКА испепелил «Рубин». Рахимов проклят? И ждать ли ещё трансферов от армейцев
13:58 — Станкович перегорел и в дерби. Ждать ли его отставки? Плюс феномен Батракова
34:51 — Черчесов вернулся и победил «Зенит». Насколько реален уход Семака?
45:55 — Что ещё было в туре. Победа «Краснодара», неудачный выезд «Динамо» и первые очки «Ростова»