Судьба Станковича и Семака. Феномен Батракова. Камбэк Черчесова. ПЛН #107

Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» представляет 107-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

4-й тур РПЛ подарил нам сразу несколько мощнейших сюжетов. «Спартак» проиграл дерби, а будущее Станковича стало ещё туманнее. Батраков снова поразил. Черчесов вернулся в Премьер-Лигу и задушил «Зенит». Что теперь будет с Семаком? А ещё бешеный ЦСКА, чемпионская победа «Краснодара» и многое другое — всё обсуждаем в новом выпуске.

Телеграм-канал подкаста

Телеграм-канал Андрея

Телеграм-канал Миши

Телеграм-канал нашего оператора Серёги

Видеоверсия выпуска:

Видео:

YouTube
• «ВКонтакте»
Rutube

Аудиоверсия выпуска:

• в Apple Podcasts
• в «Яндекс.Музыке»
• в «Звуке»
• в плеере Podster

Таймкоды:

00:00 — Всем привет! Сегодня классический состав
01:21 — ЦСКА испепелил «Рубин». Рахимов проклят? И ждать ли ещё трансферов от армейцев
13:58 — Станкович перегорел и в дерби. Ждать ли его отставки? Плюс феномен Батракова
34:51 — Черчесов вернулся и победил «Зенит». Насколько реален уход Семака?
45:55 — Что ещё было в туре. Победа «Краснодара», неудачный выезд «Динамо» и первые очки «Ростова»

Обновлённый прогноз на победителя РПЛ
