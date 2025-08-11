Скидки
Сёмин — о матчах сборной России с Перу и Чили: это будет большой тест для нашей команды

Сёмин — о матчах сборной России с Перу и Чили: это будет большой тест для нашей команды


Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин положительно отреагировал на новость о ноябрьских товарищеских матчах сборной России с национальными командами Перу и Чили.

«Во-первых, эти команды из элиты сборных в футболе. Это будет большой тест для нашей сборной за последнее время. Нам себя можно проверить на высоком уровне. Молодцы, что смогли найти таких соперников для нас. Оценивать шансы наших, наверно, лучше будет к ноябрю. Самое важное в этой ситуации, что это будут интересные матчи, очень интересные для всех болельщиков России. Я думаю, когда будет такой интерес, будет максимальная самоотдача наших игроков», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Перу 12 ноября и с Чили — 15-го. Соперники национальной команды России встретятся друг с другом в очном матче 18 ноября.

