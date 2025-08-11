Скидки
Футбол Новости

Мостовой — о матчах сборной России: было бы здорово увидеть у нас Алексиса Санчеса

Мостовой — о матчах сборной России: было бы здорово увидеть у нас Алексиса Санчеса
Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о ноябрьских товарищеских матчах сборной России. Ранее РФС объявил, что 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Перу, а 18 ноября — с Чили.

«Сборные Перу и Чили — весомые команды, это хорошо! Единственная загвоздка в том, какими составами они приедут на матч с нами. Кто-то на игру с нами приезжал вторым составом, а кто-то — третьим. Никто не гарантирует сильный состав, ведь им нужно приезжать в Россию. Было бы здорово увидеть в России Алексиса Санчеса. Но уже хорошо, что наша команда играет не с отелями и туристами», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Экс-форвард «Барселоны», «Арсенала», «Интера» и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выступает за сборную Чили с 2006 года. Всего в активе 36-летнего нападающего «Удинезе» 51 гол и 41 результативная передача в 168 матчах за национальную команду.

Материалы по теме
Официально
Сборная России проведёт товарищеские матчи с Перу и Чили в ноябре
Стало известно, где сборная России проведёт товарищеские матчи с Чили и Перу в ноябре
