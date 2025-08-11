Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джорджина Родригес сообщила, что Роналду сделал ей предложение, и показала кольцо

Джорджина Родригес сообщила, что Роналду сделал ей предложение, и показала кольцо
Комментарии

Модель Джорджина Родригес, являющаяся возлюбленной нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщила в социальных сетях, что приняла предложение стать женой футболиста. Она опубликовала снимок, на котором видно обручальное кольцо с внушительным камнем, надетое на палец.

«Да, люблю. В этой и всех остальных жизнях», — написала Родригес.

Фото: Страница Джорджины Родригес в соцсетях

Накануне в СМИ появилась информация, что пара тайно поженилась. Слухи спровоцировали публикации Джорджины в социальных сетях с какого-то торжества, где девушка была одета в белое платье с цветочным орнаментом, а на её пальце фанаты заметили кольцо.

Напомним, Родригес и Роналду состоят в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей.

Материалы по теме
Роналду назвал «Золотой мяч» фиктивной наградой
Материалы по теме
Лучший сезон Месси vs лучший сезон Роналду: чья статистика круче?
Истории
Лучший сезон Месси vs лучший сезон Роналду: чья статистика круче?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android