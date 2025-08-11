Джорджина Родригес сообщила, что Роналду сделал ей предложение, и показала кольцо

Модель Джорджина Родригес, являющаяся возлюбленной нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщила в социальных сетях, что приняла предложение стать женой футболиста. Она опубликовала снимок, на котором видно обручальное кольцо с внушительным камнем, надетое на палец.

«Да, люблю. В этой и всех остальных жизнях», — написала Родригес.

Фото: Страница Джорджины Родригес в соцсетях

Накануне в СМИ появилась информация, что пара тайно поженилась. Слухи спровоцировали публикации Джорджины в социальных сетях с какого-то торжества, где девушка была одета в белое платье с цветочным орнаментом, а на её пальце фанаты заметили кольцо.

Напомним, Родригес и Роналду состоят в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей.