«Пытаюсь это игнорировать». Защитник «МЮ» Магуайр — о критике от бывших игроков клуба

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о восприятии критики со стороны бывших футболистов «красных дьяволов».

«Стараюсь не обращать внимания, насколько это получается, однако это трудно. В времена соцсетей это в особенной степени тяжело.

Но когда выступаешь за этот клуб, сразу осознаёшь: сегодня тебя могут похвалить, а через три месяца мнение становится абсолютно противоположным – это случается мгновенно.

Я пытаюсь это игнорировать. Полагаю, сложнее всего семьям футболистов: им приходится всё это видеть и переживать», — сказал Магуайр в интервью для YouTube-канала Рио Фердинанда.