Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пытаюсь это игнорировать». Защитник «МЮ» Магуайр — о критике от бывших игроков клуба

«Пытаюсь это игнорировать». Защитник «МЮ» Магуайр — о критике от бывших игроков клуба
Комментарии

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о восприятии критики со стороны бывших футболистов «красных дьяволов».

«Стараюсь не обращать внимания, насколько это получается, однако это трудно. В времена соцсетей это в особенной степени тяжело.

Но когда выступаешь за этот клуб, сразу осознаёшь: сегодня тебя могут похвалить, а через три месяца мнение становится абсолютно противоположным – это случается мгновенно.

Я пытаюсь это игнорировать. Полагаю, сложнее всего семьям футболистов: им приходится всё это видеть и переживать», — сказал Магуайр в интервью для YouTube-канала Рио Фердинанда.

Материалы по теме
Защитник «МЮ» Магуайр: абсолютно спокойно воспринимаю критику в свой адрес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android