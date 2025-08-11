Опубликован календарь второго раунда Пути регионов Кубка России

Определились время и дата начала матчей второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Расписание было опубликовано на официальном сайте РФС. Матчи пройдут с 19 по 21 августа. (В расписании указано московское время).

Расписание второго раунда Пути регионов Кубка России — 2025/2026:

19 августа:

15:00. «Иртыш» (Омск) — «Темп» (Барнаул);

16:00. «Салют-Белгород» — «Рязань»;

17:00. «Калуга» — «Амкал» (Москва);

17:00. «Кубань-Холдинг» (Станица Павловская) — «Нарт» (Черкесск);

18:30. «Кубань» (Краснодар) — ПСК (Станица Динская);

19:15. «Динамо» Ставрополь — «Ангушт» (Назрань);

19:15. «Спартак» (Тамбов) — «Металлург» (Липецк).

20 августа:

13:00. КДВ (Томск) — «Динамо-Владивосток»;

16:00. «Легион» (Махачкала) — «Алания» (Владикавказ);

16:00. «Зенит» (Пенза) — «Строгино» (Москва);

16:00. «Астрахань» — «Победа» (Хасавюрт);

16:00. «Торпедо» Миасс — «Волна» (Нижегородская область);

17:00. «Космос» (Долгопрудный) — 2DROTS (Москва);

17:00. «Череповец» — «Звезда» (Санкт-Петербург);

17:00. «Химик» (Дзержинск) — «Амкар» (Пермь);

17:00. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Ленинградец»;

17:00. «Машук-КМВ» — «Спартак-Нальчик»;

18:00. «Велес» (Москва) — «Красное Знамя» (Ногинск);

18:00. «Динамо» (Брянск) — «Леон Сатурн» (Раменское);

18:30. «Динамо» (Киров) — «Фанком» (Киров);

18:30. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Динамо» (Барнаул);

19:00. «Кристалл-Мэзт» (Борисоглебск) — «Муром»;

19:15. «Волгарь» (Астрахань) — «Чертаново» (Москва);

19:15. «Динамо» (Вологда) — «Динамо» (Санкт-Петербург).

21 августа:

14:30. «Иркутск» — «Сибирь» (Новосибирск);

17:00. «Авангард» (Курск) — «БроукБойз» (Москва);

17:00. «Тюмень» — «Ильпар» (Пермь);

19:15. «Текстильщик» (Иваново) — «Тверь».