Опубликован календарь второго раунда Пути регионов Кубка России

Определились время и дата начала матчей второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Расписание было опубликовано на официальном сайте РФС. Матчи пройдут с 19 по 21 августа. (В расписании указано московское время).
Расписание второго раунда Пути регионов Кубка России — 2025/2026:
19 августа:
15:00. «Иртыш» (Омск) — «Темп» (Барнаул);
16:00. «Салют-Белгород» — «Рязань»;
17:00. «Калуга» — «Амкал» (Москва);
17:00. «Кубань-Холдинг» (Станица Павловская) — «Нарт» (Черкесск);
18:30. «Кубань» (Краснодар) — ПСК (Станица Динская);
19:15. «Динамо» Ставрополь — «Ангушт» (Назрань);
19:15. «Спартак» (Тамбов) — «Металлург» (Липецк).
20 августа:
13:00. КДВ (Томск) — «Динамо-Владивосток»;
16:00. «Легион» (Махачкала) — «Алания» (Владикавказ);
16:00. «Зенит» (Пенза) — «Строгино» (Москва);
16:00. «Астрахань» — «Победа» (Хасавюрт);
16:00. «Торпедо» Миасс — «Волна» (Нижегородская область);
17:00. «Космос» (Долгопрудный) — 2DROTS (Москва);
17:00. «Череповец» — «Звезда» (Санкт-Петербург);
17:00. «Химик» (Дзержинск) — «Амкар» (Пермь);
17:00. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Ленинградец»;
17:00. «Машук-КМВ» — «Спартак-Нальчик»;
18:00. «Велес» (Москва) — «Красное Знамя» (Ногинск);
18:00. «Динамо» (Брянск) — «Леон Сатурн» (Раменское);
18:30. «Динамо» (Киров) — «Фанком» (Киров);
18:30. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Динамо» (Барнаул);
19:00. «Кристалл-Мэзт» (Борисоглебск) — «Муром»;
19:15. «Волгарь» (Астрахань) — «Чертаново» (Москва);
19:15. «Динамо» (Вологда) — «Динамо» (Санкт-Петербург).
21 августа:
14:30. «Иркутск» — «Сибирь» (Новосибирск);
17:00. «Авангард» (Курск) — «БроукБойз» (Москва);
17:00. «Тюмень» — «Ильпар» (Пермь);
19:15. «Текстильщик» (Иваново) — «Тверь».