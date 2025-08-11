Костромской «Спартак» переиграл «Торпедо» в матче Первой лиги
Окончен матч 4-го тура Лиги PARI, в котором встречались костромской «Спартак» и московское «Торпедо». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра матча выступил Никита Новиков (Петрозаводск).
Россия — Лига PARI . 4-й тур
11 августа 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак Кс
Кострома
0:1 Жилмостных – 41'
Единственный гол в этой встрече забил Денис Жилмостных на 40-й минуте.
После этой игры «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги с семью очками. «Торпедо» находится на 16-м месте с одним очком в активе.
В следующем туре «Спартак» дома встретится с «Челябинском» 17 августа, «Торпедо» 18 августа ждёт домашняя игра с «Уралом».
