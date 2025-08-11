Костромской «Спартак» переиграл «Торпедо» в матче Первой лиги

Окончен матч 4-го тура Лиги PARI, в котором встречались костромской «Спартак» и московское «Торпедо». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра матча выступил Никита Новиков (Петрозаводск).

Единственный гол в этой встрече забил Денис Жилмостных на 40-й минуте.

После этой игры «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги с семью очками. «Торпедо» находится на 16-м месте с одним очком в активе.

В следующем туре «Спартак» дома встретится с «Челябинском» 17 августа, «Торпедо» 18 августа ждёт домашняя игра с «Уралом».