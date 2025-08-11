Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Костромской «Спартак» переиграл «Торпедо» в матче Первой лиги

Костромской «Спартак» переиграл «Торпедо» в матче Первой лиги
Комментарии

Окончен матч 4-го тура Лиги PARI, в котором встречались костромской «Спартак» и московское «Торпедо». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра матча выступил Никита Новиков (Петрозаводск).

Россия — Лига PARI . 4-й тур
11 августа 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак Кс
Кострома
0:1 Жилмостных – 41'    

Единственный гол в этой встрече забил Денис Жилмостных на 40-й минуте.

После этой игры «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги с семью очками. «Торпедо» находится на 16-м месте с одним очком в активе.

В следующем туре «Спартак» дома встретится с «Челябинском» 17 августа, «Торпедо» 18 августа ждёт домашняя игра с «Уралом».

Материалы по теме
«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостях «Шинник» в матче Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android