Овчинников: если «Пари НН» планирует попасть в ФНЛ, у команды нормальные результаты

Российский специалист Валерий Овчинников высказался о нынешних результатах «Пари НН», который располагается на последнем месте в турнирной таблице Мир РПЛ без набранных очков.

«Если «Пари НН» планирует попасть в ФНЛ, у команды нормальные результаты. Если клуб хочет играть в РПЛ, это совершенно другая песня. Начинать нужно с руководства «Пари НН». Это не первый сезон, когда в команде происходит подобная ситуация. Руководство клуба и тренерский штаб — один к одному. Ещё три таких тура в исполнении команды – и может наступить конец. У «Пари НН» хроническая проблема: происходят постоянные смены тренеров и поиск чего-то выдающегося, что сделает из команды суперклуб», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.