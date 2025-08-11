«Мы будем по тебе скучать». Мусиала — об уходе Мюллера из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала пожелал удачи своему бывшему одноклубнику Томасу Мюллеру, который ранее в этом месяце официально перешёл в клуб МЛС «Ванкувер Уайткэпс».

«Цени всё, Томас. Желаю хорошо провести время в Ванкувере! Мы будем по тебе скучать», — написал Мусиала в социальных сетях.

35-летний футболист покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев Мюллер отыграл 756 матчей во всех турнирах, забил 250 голов и отдал 276 результативных передач.

В составе мюнхенской команды Мюллер выиграл 33 трофея, в том числе дважды брал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, немецкий игрок является чемпионом мира 2014 года.