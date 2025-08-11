Скидки
«Это РПЛ, а не балет». Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Динамо» Мх — «Акрон»

«Это РПЛ, а не балет». Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Динамо» Мх — «Акрон»
Аудио-версия:
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Ранэля Зиякова в матче 4-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и тольяттинским «Акроном» (1:1). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
08 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Табидзе – 42'     1:1 Беншимол – 84'    

«Простая игра для Зиякова. Но вопрос к арбитру следующий: почему он не давал играть футболистам? В прямом смысле — очень сильно замельчил. Не знаю, с чем это связано. Зияков сдвинул акцент в центр поля и практически держал игроков там. А остальное — мелкие фолы, касания, контакты — всё свистел. По такой игре это не уровень арбитра РПЛ. Надо было всё отпускать, чтобы футболисты играли, и уже потом вносить корректировки. Предъявить по конкретным моментам нечего, однако игру он должен пересмотреть. Всё-таки речь о Премьер-Лиге, а не о балете», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

