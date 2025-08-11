Скидки
Леонид Туфрин: в «Зените» все российские футболисты начинают деградировать

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что все российские игроки команды деградируют, сидя на лавке, и начинают снова играть уже в других клубах.

«Я ещё два года назад говорил, что Семака надо убирать. У него было пять чемпионств подряд, а дальше будет проблематично. Прошлый сезон неудачен не столько по результату, сколько по игре. А этот сезон с самого начала неудачный. В футбол же играют не деньги или имена, а футболисты. Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать — они оказываются на лавке. Уже в других клубах они начинают снова играть: Сергеев, Круговой и остальные. А половина выпускников академии «Зенита» сейчас играет в «Ростове», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
