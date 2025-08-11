Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: при покупке Шевалье вопрос об игровом времени Сафонова в «ПСЖ» отпадает

Мостовой: при покупке Шевалье вопрос об игровом времени Сафонова в «ПСЖ» отпадает
Комментарии

Бывший футболист «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о будущем голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в контексте перехода в команду его коллеги по амплуа Люка Шевалье.

«ПСЖ» же не просто так купил Шевалье, поэтому вопрос об игровом времени Сафонова в команде отпадает. При Доннарумме Матвей в прошедшем сезоне получал мизерное количество игрового времени. Зачем тогда покупать Шевалье, если есть Сафонов? Конечно же, француз будет номером один, а Матвею нужно будет тренироваться, смотреть и терпеть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android