Мостовой: при покупке Шевалье вопрос об игровом времени Сафонова в «ПСЖ» отпадает

Бывший футболист «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о будущем голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в контексте перехода в команду его коллеги по амплуа Люка Шевалье.

«ПСЖ» же не просто так купил Шевалье, поэтому вопрос об игровом времени Сафонова в команде отпадает. При Доннарумме Матвей в прошедшем сезоне получал мизерное количество игрового времени. Зачем тогда покупать Шевалье, если есть Сафонов? Конечно же, француз будет номером один, а Матвею нужно будет тренироваться, смотреть и терпеть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.