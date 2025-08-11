Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль — о возвращении в «Спартак»: сейчас я занят и счастлив в «Атлетико Сан-Луис»

Абаскаль — о возвращении в «Спартак»: сейчас я занят и счастлив в «Атлетико Сан-Луис»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаль заявил, что на данный момент не готов снова возглавить красно-белых в случае возможного ухода из клуба Деяна Станковича.

– Вы действительно готовы покинуть «Атлетико» прямо сейчас ради работы в «Спартаке»?
– Как я уже сказал, моя работа в «Спартаке» не закончилась. Многое послужило причиной того, что мы расстались именно в тот момент. Время покажет, что произошло и почему. Если когда-нибудь появится возможность вернуться к работе и завершить начатое, я буду готов, но сейчас я занят и счастлив от работы в «Атлетико», – приводит слова Абаскаля Metaratings.

Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год. За этот период под его руководством красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение. «Атлетико Сан-Луис» 36-летний специалист возглавил в мае 2025-го.

Материалы по теме
Никита Чернов рассказал, что хорошего было в «Спартаке» при Ваноли, Абаскале и Слишковиче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android