Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 11 августа

Сегодня, 11 августа, состоялись два матча в 4-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 11 августа:

«Торпедо» (Москва) — «Спартак» (Кострома) (0:1);
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Факел» (Воронеж) (1:2).

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел» — у этих клубов по 12 очков. На третьей строчке с девятью очками расположился «Челябинск», топ-4 замыкает «СКА-Хабаровск» — у этой команды восемь очков. В нижней части таблицы находятся «Торпедо», «Шинник» и «Енисей» — у этих клубов по одному очку в активе.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
