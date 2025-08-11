Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Крылья Советов» — «Балтика»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Рафаэля Шафеева в матче 4-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Балтикой» (1:1). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Первый эпизод — 72-я минута. Хорошая позиция у Шафеева, и не сказать, что это сложный момент. Арбитр назначил 11-метровый в ворота «Балтики». Но по движению мяча Шафеев должен был видеть, что первым в него сыграл Андраде, а игрок «Крыльев» начал подгибать ноги ещё до контакта. Шафеев повёлся, и только после вмешательства VAR пенальти отменили.

На 89-й минуте Шафеев не показал жёлтую игроку «Балтики», когда тот локтем прилетел в соперника. На 90+1-й — правильно показал вторую жёлтую Бабкину за грубую игру. И на 90+4-й правильно не назначил пенальти в ворота «Крыльев», когда Солдатенков, пытаясь блокировать мяч, отставил руку в сторону и мяч в неё попал. Но попал он в подмышечную впадину, то есть в район лопатки. Если бы попал в локоть, был бы пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.