Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Крылья Советов» — «Балтика»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Рафаэля Шафеева в матче 4-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Балтикой» (1:1). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Рахманович – 17'     1:1 Хиль – 62'    
Удаления: Бабкин – 90+1' / нет

«Первый эпизод — 72-я минута. Хорошая позиция у Шафеева, и не сказать, что это сложный момент. Арбитр назначил 11-метровый в ворота «Балтики». Но по движению мяча Шафеев должен был видеть, что первым в него сыграл Андраде, а игрок «Крыльев» начал подгибать ноги ещё до контакта. Шафеев повёлся, и только после вмешательства VAR пенальти отменили.

На 89-й минуте Шафеев не показал жёлтую игроку «Балтики», когда тот локтем прилетел в соперника. На 90+1-й — правильно показал вторую жёлтую Бабкину за грубую игру. И на 90+4-й правильно не назначил пенальти в ворота «Крыльев», когда Солдатенков, пытаясь блокировать мяч, отставил руку в сторону и мяч в неё попал. Но попал он в подмышечную впадину, то есть в район лопатки. Если бы попал в локоть, был бы пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

