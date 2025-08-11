ЦСКА интересовался игроком «Ланса», но трансфер невозможен из-за политики — L’Équipe

Опорный полузащитник «Ланса» и сборной Ганы Салис Абдул Самед не перейдёт в ЦСКА из-за сложной геополитической обстановки, которая делает трансфер в Россию невозможным. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, армейцы проявляли интерес к 25-летнему футболисту, однако из-за политики сделка не состоится. Вместо этого Салис может продолжить карьеру в Турции, где ряд клубов уже делали запросы по игроку.

Абдул Самед провёл прошлый сезон в аренде в «Сандерленде» и из-за травм сыграл всего 10 матчей в Чемпионшипе. Действующий контракт футболиста с «Лансом» действует до 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5,5 млн.