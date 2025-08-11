Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: идея потолка зарплат в российском футболе неплоха, но клубы будут его обходить

Мостовой: идея потолка зарплат в российском футболе неплоха, но клубы будут его обходить
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением об идее введения в Мир Российской Премьер-Лиге потолка зарплат. Данная тема обсуждается параллельно возможному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

«Идея потолка зарплат в российском футболе неплоха, потому что у нас настолько раздут футбольный пузырь, что посредственные игроки получают столько, что в Европе у людей волосы дыбом встают. Но нужно вернуться на 15-20 лет назад. Кто раздул этот пузырь? Его можно было искусственно не создавать, однако каждые пять лет мы об этом говорим. Как можно платить такие деньги? Играют же живые люди. Если человек за 10 лет забил пять мячей и получает огромные деньги, это же неправильно. Но в любом случае потолок зарплат будут обходить, у нас же есть бонусы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Четыре из них еле вписываются в нынешний!
Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Четыре из них еле вписываются в нынешний!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android