Мостовой: идея потолка зарплат в российском футболе неплоха, но клубы будут его обходить

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением об идее введения в Мир Российской Премьер-Лиге потолка зарплат. Данная тема обсуждается параллельно возможному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

«Идея потолка зарплат в российском футболе неплоха, потому что у нас настолько раздут футбольный пузырь, что посредственные игроки получают столько, что в Европе у людей волосы дыбом встают. Но нужно вернуться на 15-20 лет назад. Кто раздул этот пузырь? Его можно было искусственно не создавать, однако каждые пять лет мы об этом говорим. Как можно платить такие деньги? Играют же живые люди. Если человек за 10 лет забил пять мячей и получает огромные деньги, это же неправильно. Но в любом случае потолок зарплат будут обходить, у нас же есть бонусы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.