Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов объяснил отмену двух голов в матче «Динамо» с «Сочи»

Арбитр Федотов объяснил отмену двух голов в матче «Динамо» с «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Инала Танашева в матче 4-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Динамо» (1:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Арбитр отменил по одному голу каждой команды.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Танашев показывает стабильность, но, с учётом его манеры судейства, если что-то и произойдёт, то это скорее будет случайность. Второе назначение подряд, пока всё хорошо.

Можно говорить о моменте с отменённым голом «Динамо». Начали крутить концовку, где всё было нормально. А в первой фазе Макаров находился в офсайде и скидывал мяч партнёру.

Следующий эпизод — 12-я минута. Игрок «Сочи» вступил в единоборство с соперником в своей штрафной. И надо было увидеть, что он сыграл в мяч ногой, а потом уже тот попал в руку. Сложно, но Танашев разобрался — за это плюс 0,1 балла.

На 19-й минуте — правильная отмена гола в ворота «Сочи» из-за офсайда, на 65-й — в ворота «Динамо». Здесь разобрались», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Почему арбитр не давал играть? Это не уровень РПЛ». Разбор судейства в 4-м туре
Эксклюзив
«Почему арбитр не давал играть? Это не уровень РПЛ». Разбор судейства в 4-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android