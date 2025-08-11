Арбитр Федотов объяснил отмену двух голов в матче «Динамо» с «Сочи»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Инала Танашева в матче 4-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Динамо» (1:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Арбитр отменил по одному голу каждой команды.

«Танашев показывает стабильность, но, с учётом его манеры судейства, если что-то и произойдёт, то это скорее будет случайность. Второе назначение подряд, пока всё хорошо.

Можно говорить о моменте с отменённым голом «Динамо». Начали крутить концовку, где всё было нормально. А в первой фазе Макаров находился в офсайде и скидывал мяч партнёру.

Следующий эпизод — 12-я минута. Игрок «Сочи» вступил в единоборство с соперником в своей штрафной. И надо было увидеть, что он сыграл в мяч ногой, а потом уже тот попал в руку. Сложно, но Танашев разобрался — за это плюс 0,1 балла.

На 19-й минуте — правильная отмена гола в ворота «Сочи» из-за офсайда, на 65-й — в ворота «Динамо». Здесь разобрались», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.