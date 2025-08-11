Скидки
«Наполи» показал фото новой формы кофейного цвета

«Наполи» на официальном сайте опубликовал изображения третьего игрового комплекта, который будет использован в сезоне-2025/2026.

Фото: sscnapoli.it

Футболка выполнена в кофейном цвете, клубная эмблема и логотипы спонсоров – в традиционном для клуба небесно-голубом. Воротник в стиле поло, окаймлённый голубыми вставками, также является частью альтернативной формы. Футболка расчерчена продольными полосами, в которые вплетена буква N, что отсылает к эмблеме и названию команды. Манжеты на рукавах также дополнены голубой полосой, а в середине футболки имеется скудетто в честь чемпионства по итогам прошлого сезона.

