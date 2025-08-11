«Боковому не хватило смелости». Арбитр Федотов — о судействе в матче «Ростов» — «Пари НН»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Цыганка в матче 4-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Хорошая работа Цыганка, но оценка снижена. Однако это не означает, что он может пропустить следующие туры. Общее впечатление — хорошее.

На девятой минуте Цыганок показал жёлтую Майга. Хорошо, что среагировал, не пропустил фол. Но со своей позиции мог бы оценить на прямую красную. Понятно, что на мониторе увидел наступ выше голеностопа, шипы и что нога пошла на излом. Изменил решение с жёлтой карточки на красную, однако надо было разбираться самостоятельно.

На 32-й минуте Цыганок правильно не назначил 11-метровый в ворота «Ростова» после попадания мяча в руку. Та находилась в естественном положении, поэтому была ненаказуемой.

На 34-й минуте Цыганок ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН», но это не проблема главного арбитра — со своей позиции он никак не мог увидеть, что рука защитника была отставлена. Это проблема второго ассистента Попкова, для которого эпизод был открытым. Нужна была смелость, чтобы сказать, что для него это игра рукой. Однако смелости не хватило. В итоге Цыганку помог VAR.

На 65-й минуте Цыганок правильно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН», такая рука не наказуема. Защитник её убирал, положение было естественное, мяч просто в неё попал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.