«Факел» одержал победу над «КАМАЗом» в матче 4-го тура Первой лиги

Сегодня, 11 августа, завершился матч 4-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между «КАМАЗом» и «Факелом». Победу в игре, проходившей на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, одержали гости со счётом 2:1.

Полузащитник «Факела» Равиль Нетфуллин открыл счёт на восьмой минуте встречи. На 63-й минуте нападающий Белайди Пуси удвоил преимущество гостей. На 76-й минуте полузащитник хозяев Сурхайхан Абдуллаев сократил отставание и установил окончательный счёт — 1:2.

После четырёх матчей в активе «Факела» 12 очков. Команда располагается на второй строчке в турнирной таблице. На первом месте идёт «Урал» с аналогичным количеством очков. «КАМАЗ» с семью очками занимает шестую строчку. В следующем туре воронежцы встретятся с «Черноморцем» на выезде. «КАМАЗ» в гостях сыграет с «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 17 августа.