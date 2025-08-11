Скидки
КАМАЗ — Факел, результат матча 11 августа 2025, счёт 1:2, Первая лига 2025/2026

«Факел» одержал победу над «КАМАЗом» в матче 4-го тура Первой лиги
Комментарии

Сегодня, 11 августа, завершился матч 4-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между «КАМАЗом» и «Факелом». Победу в игре, проходившей на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, одержали гости со счётом 2:1.

Россия — Лига PARI . 4-й тур
11 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Нетфуллин – 8'     0:2 Пуси – 63'     1:2 Абдуллаев – 76'    

Полузащитник «Факела» Равиль Нетфуллин открыл счёт на восьмой минуте встречи. На 63-й минуте нападающий Белайди Пуси удвоил преимущество гостей. На 76-й минуте полузащитник хозяев Сурхайхан Абдуллаев сократил отставание и установил окончательный счёт — 1:2.

После четырёх матчей в активе «Факела» 12 очков. Команда располагается на второй строчке в турнирной таблице. На первом месте идёт «Урал» с аналогичным количеством очков. «КАМАЗ» с семью очками занимает шестую строчку. В следующем туре воронежцы встретятся с «Черноморцем» на выезде. «КАМАЗ» в гостях сыграет с «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 17 августа.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
