«Это дикость». Министр спорта РФ Дегтярёв высказался о ситуации с долгами «Химок»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал ситуацию вокруг подмосковных «Химок». В мае клуб не прошёл лицензирование для участия в Российской Премьер-Лиге из-за долгов по зарплате. После этого команду расформировали.

«Организационные формы некоторых клубов, на примере «Химок» – это же безобразие. АНО «Химки» – это некоммерческая организация. Какой-то товарищ себя называет инвестором. Клуб сейчас в тяжёлом положении, сотрудники пишут письма в прокуратуру, а он чистенький и беленький. Не знаю, где он. Это же дикость.

Что это такое – инвестор в некоммерческой организации? Это явка с повинной, это вопрос правоохранительных органов. Если ты называешь себя инвестором – а это экономический термин – значит, у тебя есть деньги, которые ты вкладываешь с целью получения прибыли. Если ты их вкладываешь в некоммерческую организацию, значит, ты прибыль получаешь каким образом? Нарушая закон, выводя деньги из общественной некоммерческой организации. Ну это же очевидные вещи. Вы или плавки наденьте, или крестик снимите, как в анекдоте.

Это про наш футбол, это же диагноз. Поэтому порядок будем наводить. Все знают, у кого, где рыло в пушку, и я благодарю правоохранителей – они тоже подключились к диалогу в российском футболе», — сказал Дегтярёв в эфире ГТРК «Самара».

Инвестором клуба считался бизнесмен Туфан Садыгов. Он отказывается от каких-либо комментариев по этой теме.