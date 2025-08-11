Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николо Скира отреагировал на слухи, что Балотелли может перейти в клуб Серии D

Николо Скира отреагировал на слухи, что Балотелли может перейти в клуб Серии D
Комментарии

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли не желает переходить в клуб «Павиа» из итальянской Серии D (четвёртая лига). Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X. По словам журналиста, несмотря на слухи, игрок не заинтересован в данном варианте продолжения карьеры.

По данным источника, у Балотелли, который летом 2025 года стал свободным агентом, есть несколько предложений от зарубежных клубов, но желание самого футболиста — продолжить карьеру в Серии А.

Ранее сообщалось, что в услугах экс-нападающего «Интера», «Милана», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» заинтересованы мексиканский «Крус Асуль» и американский «Лос-Анджелес». Последним клубом в карьере Балотелли остаётся «Дженоа».

Материалы по теме
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android