Николо Скира отреагировал на слухи, что Балотелли может перейти в клуб Серии D

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли не желает переходить в клуб «Павиа» из итальянской Серии D (четвёртая лига). Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X. По словам журналиста, несмотря на слухи, игрок не заинтересован в данном варианте продолжения карьеры.

По данным источника, у Балотелли, который летом 2025 года стал свободным агентом, есть несколько предложений от зарубежных клубов, но желание самого футболиста — продолжить карьеру в Серии А.

Ранее сообщалось, что в услугах экс-нападающего «Интера», «Милана», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» заинтересованы мексиканский «Крус Асуль» и американский «Лос-Анджелес». Последним клубом в карьере Балотелли остаётся «Дженоа».