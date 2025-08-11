Скидки
В «Бешикташе» заявили о желании приобрести Джейдона Санчо у «Манчестер Юнайтед»

В «Бешикташе» заявили о желании приобрести Джейдона Санчо у «Манчестер Юнайтед»
Президент турецкого «Бешикташа» Сердар Адали заявил, что клуб сильно заинтересован в трансфере крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

«Я хочу этого так же сильно, как этого хотят наши болельщики. Но важно не то, что мы этого очень хотим. Во-первых, важно, чтобы футболист захотел приехать в Турцию. Во-вторых, у нас тоже есть бюджет. Мы сделаем всё возможное, чтобы он перешёл», — приводит слова Адали Fotospor в социальной сети Х.

В минувшем сезоне Санчо выступал в составе «Челси» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

«Рома» интересуется Санчо, Гасперини хочет видеть его в составе — Football Italia
