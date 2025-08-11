Скидки
Голкипер «Ньюкасл Юнайтед» Влаходимос близок к переходу в «Севилью» — Плеттенберг

Комментарии

Голкипер «Ньюкасл Юнайтед» Одиссеас Влаходимос в ближайшее время перейдёт в «Севилью». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

Футболист уже проходит медицинское обследование перед трансфером в испанскую команду, отмечает репортёр Sky Sport Germany Деннис Байер.

Клубы договорились о годичной аренде без права выкупа. Одиссеас надеется продуктивно провести сезон и выступить на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Греции.

Влаходимос является воспитанником «Штутгарта», на взрослом уровне, помимо «швабов», он также играл за «Панатинаикос», «Бенфику» и «Ноттингем Форест». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

